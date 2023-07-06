«Добавила ли я объема»: Утяшева в платье с корсетом блеснула своими аппетитными формами, раскрыв секрет своего «волшебного» декольте

Ляйсан Утяшева уже давно снимается для ТВ. После завершения карьеры художественной гимнастки на стала вести развлекательные шоу. Она счастлива в браке с Павлом Волей. Их можно вместе увидеть на красных дорожках и на экранах телевизоров. Недавно Ляйсан пришла к мужу в студии «Шоу Воли», где щегольнула в черном платье с корсетом, впечатлив всех своим декольте.
В Сети стали обсуждать фигуру знаменитости. Утяшева заметила, что ее грудь привлекла много внимания. И хоть ранее она признавалась, что во время родов поправилась больше чем на 30 килограммов, а потом худела, теперь телеведущая раскрыла секрет своего декольте.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
«Последние лет 10 в прессе любили пообсуждать о том, добавила ли я объема в определенные части тела или же наоборот все там уменьшила. Немножко путались в показаниях.
Но такие догадки лишь для тех, кто не знает о магии корсетов и пуш-апов. Надо им рассказать, что с этими примочками и без всякого вмешательства, эта часть женского тела может выглядеть очень по-разному», — рассказала она.