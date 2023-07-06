«Добавила ли я объема»: Утяшева в платье с корсетом блеснула своими аппетитными формами, раскрыв секрет своего «волшебного» декольте

В Сети стали обсуждать фигуру знаменитости. Утяшева заметила, что ее грудь привлекла много внимания. И хоть ранее она признавалась, что во время родов поправилась больше чем на 30 килограммов, а потом худела, теперь телеведущая раскрыла секрет своего декольте.

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