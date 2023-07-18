Нюша в крохотных шортах блеснула своим мощным тылом на сцене: народ в первых рядах ахнул

Нюша уже давно выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Недавно певица вернулась в форму после родов в этом году. Она теперь совмещает материнство и работу. Артистка все чаще появляется на публике в смелых нарядах. Многие отмечают, что за минувшие 15 лет она не изменилась. На днях звезда дала концерт в Новотроицке.
Для такого случая Нюша выбрала наряд из денима. Она танцевала на сцене в мини-шортах и куртке. Певица сделала акцент на загорелые ноги. При этом она блеснула своими мощными ягодицами. Артистка спела свои хиты. Она едва прикрыла прелести во время выступления. Первые ряды разглядели всю ее красоту.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что скучали по ее творчеству. Фанаты отмечают, что Нюша с годами не меняется. «Ох, какие ножки», Уже стала мамой, а все оголяется«, «Какой шикарный орех», «Выглядит так, словно снова 15 лет», «Такая горячая штучка», «Наряд смешно сидит», «Ого, вот это костюмчик», — стали писать подписчики.