Нюша в крохотных шортах блеснула своим мощным тылом на сцене: народ в первых рядах ахнул

Для такого случая Нюша выбрала наряд из денима. Она танцевала на сцене в мини-шортах и куртке. Певица сделала акцент на загорелые ноги. При этом она блеснула своими мощными ягодицами. Артистка спела свои хиты. Она едва прикрыла прелести во время выступления. Первые ряды разглядели всю ее красоту.

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