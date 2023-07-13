Нюша в микрошортах закинула ноги выше головы, сверкнув прелестями: смутила парня, едва прикрыв сокровенное

Нюша. Фото: Global Look Press

Певица появилась в VK-квартирнике в смелом наряде. Звезда решила повторить сцену из фильма «Основной инстинкт».

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она успела стать популярной исполнительницей. Вот уже три года артистка живет в Дубае. Она приезжает в Москву ради премий и концертов. За последние месяцы певица смогла похудеть. Она снова носит смелые наряды. Звезда не стесняется показывать достоинства фигуры. Накануне она отметилась в VK-квартирнике.

На этот раз Нюша решила облачиться в крохотные шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги. Певица также надела укороченный жакет и туфли на каблуке. Она выдержала лук в темных тонах. На публике артистка решила повторить сцену из фильма «Основной инстинкт». Она закинула ноги на голову, сидя в кресле. Звезда засмущала парня, который был в студии. 

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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она совсем не изменилась. 

«Установка дня: я излучаю любовь и позитивную энергию», – написала певица.

Многие осыпали ее комплиментами. «Шэрон Стоун все показала, а вы постеснялись», «Постройнела», «Как всегда великолепная», «Превосходный образ», «Все ноги раскидывает! Скоро 40 лет», — стали писать в Сети.

 

Нюша. Фото: соцсети звезды

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