Нюша в микрошортах закинула ноги выше головы, сверкнув прелестями: смутила парня, едва прикрыв сокровенное

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она успела стать популярной исполнительницей. Вот уже три года артистка живет в Дубае. Она приезжает в Москву ради премий и концертов. За последние месяцы певица смогла похудеть. Она снова носит смелые наряды. Звезда не стесняется показывать достоинства фигуры. Накануне она отметилась в VK-квартирнике.
На этот раз Нюша решила облачиться в крохотные шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги. Певица также надела укороченный жакет и туфли на каблуке. Она выдержала лук в темных тонах. На публике артистка решила повторить сцену из фильма «Основной инстинкт». Она закинула ноги на голову, сидя в кресле. Звезда засмущала парня, который был в студии.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она совсем не изменилась.
«Установка дня: я излучаю любовь и позитивную энергию», – написала певица.
Многие осыпали ее комплиментами. «Шэрон Стоун все показала, а вы постеснялись», «Постройнела», «Как всегда великолепная», «Превосходный образ», «Все ноги раскидывает! Скоро 40 лет», — стали писать в Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды