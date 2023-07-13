Нюша в микрошортах закинула ноги выше головы, сверкнув прелестями: смутила парня, едва прикрыв сокровенное

На этот раз Нюша решила облачиться в крохотные шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги. Певица также надела укороченный жакет и туфли на каблуке. Она выдержала лук в темных тонах. На публике артистка решила повторить сцену из фильма «Основной инстинкт». Она закинула ноги на голову, сидя в кресле. Звезда засмущала парня, который был в студии.

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