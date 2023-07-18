Эталонная мама: Кейт Миддлтон в изумрудном платье сразила идеальной фигурой на Уимблдоне — а родила троих

Кейт Миддлтон уже много лет исполняет королевские обязанности. После смерти королевы Елизаветы II у нее прибавилось работы. Примечательно, что она регулярно появляется на публике, участвует в благотворительных проектов и при этом растит троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. А на днях принцесса Уэльская приехала с принцем Уильямом на финал Уимблдона.
На этот рах Миддлтон облачилась в силуэтное платье изумрудного цвета. Лаконичный наряд мидакси украшал маленький бантик. Королевская особа сделала акцент на изящных щиколотках. Платье позволил подчеркнуть свои точеные формы. Кэтрин дополнила образ нюдовыми лодочками на шпильке. Она вела старшего сына и дочку на трибуны.
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Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: Global Look Press
Публика была восхищены тем, как выглядит Миддлтон в 41 год. Многие отметили, что мама троих детей находится в безупречной форме. Она продефилировала по корту, чтобы вручить награду победителю. Женой принца Уильяма залюбовались тысячи зрителей. «Ох, какая», «Выглядит сказочно», «Родила троих! И такая худая», «Просто восхищает», — стали писать в Сети.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press