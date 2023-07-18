Эталонная мама: Кейт Миддлтон в изумрудном платье сразила идеальной фигурой на Уимблдоне — а родила троих

На этот рах Миддлтон облачилась в силуэтное платье изумрудного цвета. Лаконичный наряд мидакси украшал маленький бантик. Королевская особа сделала акцент на изящных щиколотках. Платье позволил подчеркнуть свои точеные формы. Кэтрин дополнила образ нюдовыми лодочками на шпильке. Она вела старшего сына и дочку на трибуны.

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