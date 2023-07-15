Не сдержала слез: Кейт Миддлтон в фисташковом наряде с юбкой плиссе появилась на трибунах в финале Уимблдона

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Жена принца Уильяма эмоционально наблюдала за происходящем на корте.

Кейт Миддлтон уже давно является частью британской королевской семьи. Она всегда выполняет свои обязанности, соблюдает протокол. Многие восхищаются ее внимательностью и утонченностью. Образы принцессы Уэльской всегда становятся предметом обсуждений. Этим летом она регулярно предстает в ярких образах. 

15 июля Миддлтон отправилась на финальный матч женского Уимблдона. На публике она щегольнула в монохромном наряде. Жена принца Уильяма облачилась в приталенный твидовый жакет и струящуюся юбку плиссе, которая в тренде не первый год. Лук дополнили нюдовые лодочки. В качестве аксессуаров многодетная мама выбрала жемчужные серьги, в которых уже появлялась на крещении младшего сына в 2018 году. Фисташковый аутфит освежил вид знаменитости. 

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На этот раз Кэтрин едва не нарушила королевский протокол. Она не могла сдержать эмоций. Миддлтон даже пустила слезу, когда чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла туниску Онс Жабер — 6:4, 6:4. Жабер дошла до решающего матча второй год подряд и считалась явной фавориткой встречи.

Но Вондроушова смогла преподнести сенсацию. А также впервые в истории этот турнир выиграла несеяная теннисистка. Кейт вручила победительнице награду — большое блюдо. 

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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