Не сдержала слез: Кейт Миддлтон в фисташковом наряде с юбкой плиссе появилась на трибунах в финале Уимблдона

15 июля Миддлтон отправилась на финальный матч женского Уимблдона. На публике она щегольнула в монохромном наряде. Жена принца Уильяма облачилась в приталенный твидовый жакет и струящуюся юбку плиссе, которая в тренде не первый год. Лук дополнили нюдовые лодочки. В качестве аксессуаров многодетная мама выбрала жемчужные серьги, в которых уже появлялась на крещении младшего сына в 2018 году. Фисташковый аутфит освежил вид знаменитости.

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