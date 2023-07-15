Не сдержала слез: Кейт Миддлтон в фисташковом наряде с юбкой плиссе появилась на трибунах в финале Уимблдона

Кейт Миддлтон уже давно является частью британской королевской семьи. Она всегда выполняет свои обязанности, соблюдает протокол. Многие восхищаются ее внимательностью и утонченностью. Образы принцессы Уэльской всегда становятся предметом обсуждений. Этим летом она регулярно предстает в ярких образах.
15 июля Миддлтон отправилась на финальный матч женского Уимблдона. На публике она щегольнула в монохромном наряде. Жена принца Уильяма облачилась в приталенный твидовый жакет и струящуюся юбку плиссе, которая в тренде не первый год. Лук дополнили нюдовые лодочки. В качестве аксессуаров многодетная мама выбрала жемчужные серьги, в которых уже появлялась на крещении младшего сына в 2018 году. Фисташковый аутфит освежил вид знаменитости.
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На этот раз Кэтрин едва не нарушила королевский протокол. Она не могла сдержать эмоций. Миддлтон даже пустила слезу, когда чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла туниску Онс Жабер — 6:4, 6:4. Жабер дошла до решающего матча второй год подряд и считалась явной фавориткой встречи.
Но Вондроушова смогла преподнести сенсацию. А также впервые в истории этот турнир выиграла несеяная теннисистка. Кейт вручила победительнице награду — большое блюдо.