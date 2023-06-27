Саффрон пошел в бабушку: Нюша запечатлела свою моложавую маму с подросшими внуками в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она обычно регулярно дает концерты. Но после того, как певица сыграла свадьбу с Игорем Сивовым, то стала реже выпускать треки. Она родила дочку Серафиму-Симбу, а потом сына Саффрона. Потом артистка переехала в Дубай с семьей. Лишь недавно она вернулась в форму и возобновила концерты.
25 июня Нюша поздравила свою маму Ирину Шурочкину с днем рождения. Она часто гостит у нее в ОАЭ и любит проводить время с внуками. Певица засняла, как именинница вместе с бывшим мужем Владимиром Шурочкиным целует малыша Саффрона. На еще одном фото артистка позироовала с родительницей и своей дочкой.
«Сегодня день рождения у моей любимой мамочки. Я безмерно благодарна тебе за все. Всегда сияй и будь счастлива и любима», – написала звезда.
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Родители Нюши с внуком. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что младший наследник очень похож на свою бабушку. Многие восхитились тем, как молодо выглядит Ирина. «Три лица как под копирку», «Саффрон оказывается пошел в бабушку», Симба на маму похожа«, «Какие у вас женщины в семье! Прям гены сильные», «Мальчик весь в любви», — стали писать подписчики.
Нюша с мамой и дочкой. Фото: соцсети звезды