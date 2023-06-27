Саффрон пошел в бабушку: Нюша запечатлела свою моложавую маму с подросшими внуками в Дубае

25 июня Нюша поздравила свою маму Ирину Шурочкину с днем рождения. Она часто гостит у нее в ОАЭ и любит проводить время с внуками. Певица засняла, как именинница вместе с бывшим мужем Владимиром Шурочкиным целует малыша Саффрона. На еще одном фото артистка позироовала с родительницей и своей дочкой.

«Сегодня день рождения у моей любимой мамочки. Я безмерно благодарна тебе за все. Всегда сияй и будь счастлива и любима», – написала звезда.

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