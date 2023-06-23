Нюша прильнула к мужу, не уместив округлые формы в «голом» купальнике: грудь вывалилась наружу — все ахнули

На днях Нюша устроила себе выходной и провела целый день с семьей. Она плескалась в бассейне с детьми и мужем Игорем Сивовым. В соцсети бизнесмен выложил смелы кадры. Он показал, как певица в «голом» купальнике прильнула к нему. При этом артистка не скрыла грудь, которая не поместилась в лиф из треугольников. Она показала красоту своих форм.

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