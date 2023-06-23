Нюша прильнула к мужу, не уместив округлые формы в «голом» купальнике: грудь вывалилась наружу — все ахнули

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Поклонники яро ждут от нее новых треков. Пока она постепенно возвращается к творчеству после паузы, которую брала из-за беременности. Певица растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она перевезла семью в Дубай, но приезжает в Москву и дает концерты. За последние месяцы звезда вернулась в форму.
На днях Нюша устроила себе выходной и провела целый день с семьей. Она плескалась в бассейне с детьми и мужем Игорем Сивовым. В соцсети бизнесмен выложил смелы кадры. Он показал, как певица в «голом» купальнике прильнула к нему. При этом артистка не скрыла грудь, которая не поместилась в лиф из треугольников. Она показала красоту своих форм.
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Нюша с мужем. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Однако некоторых смутил столько откровенный купальник. «Показалось, что голая», «Какие формы», «Сивов нашел, что выложить», «Получилось крайне смело», «Декольте все же есть», «Такая сочная чика», — стали писать в Сети.