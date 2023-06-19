«Ты спасатель?»: Нюша засняла своего подросшего сына в наряде пожарного — умилительный блондин

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Примечательно, что уже больше года певица живет в Дубае. Лишь недавно она возобновила концерты. При этом артистка растит двоих детей — четырехлетнюю Серафиму-Симбу и годовалого сына Саффрона. Она старается уделять им свободное время.
На этот раз Нюша посвятила свой выходной наследникам. Она сводила их в необычное место. Певица засняла, как дочка и сын бегают в нарядах пожарных. Маленький Саффрон захотел покататься на игрушечной машинке. Артистка общалась с ним.
«Ты спасатель? Надо срочно на би-би, да?» — спросила она.
«Да!» — ответил мальчик.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Другие умилились тому, как выглядит Саффрон. «Что за очаровательный блондин?», «Ох, как вырос», «А ему очень идет», «Детки такие милые», «Вырос так сильно», «Наряд прям ему к лицу», — стали писать подписчики.