«Ты спасатель?»: Нюша засняла своего подросшего сына в наряде пожарного — умилительный блондин

На этот раз Нюша посвятила свой выходной наследникам. Она сводила их в необычное место. Певица засняла, как дочка и сын бегают в нарядах пожарных. Маленький Саффрон захотел покататься на игрушечной машинке. Артистка общалась с ним.

«Ты спасатель? Надо срочно на би-би, да?» — спросила она. «Да!» — ответил мальчик.

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