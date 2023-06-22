«Заужена в два раза»: Семенович в бикини обнажила свои «сдобные» формы, насмешив поклонников фотошопом

На новых фото Анна позировала в купальниках своего бренда. Сначала она примерила синее бикини в цветочек. Певица накинула струящийся халат золотистого цвета. Она предпочла блеснуть своей пышной грудью во всей красе у бассейна. Блондинка грациозно выставила ножку вперед.

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