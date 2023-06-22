«Заужена в два раза»: Семенович в бикини обнажила свои «сдобные» формы, насмешив поклонников фотошопом

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Певица любит выступать с веселыми треками. В 43 года она старается следить за фигурой и всегда наряжается для мероприятий. Артистка не скрывает, что мечтает о свадьбе и детях. На этот раз она решила показать, как соблазняет мужчин.
На новых фото Анна позировала в купальниках своего бренда. Сначала она примерила синее бикини в цветочек. Певица накинула струящийся халат золотистого цвета. Она предпочла блеснуть своей пышной грудью во всей красе у бассейна. Блондинка грациозно выставила ножку вперед.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Потом Семенович примерила черный купальник с легким блеском. Она решила позировать в бикини, оголив даже свой животик. Однако поклонники обвинили ее в фотошопе. Многие подвергли ее критике за сильную ретуш.
«Анна заужена в два раза», «Богиня вотошопа», «Кто эти красивые богини постоянно появляющиеся на фото?», «В жизни совсем другая», «Почти стерла пупок», «Зачем так делать? Ну не верим», «Грудь все перевесила», — стали писать подписчики.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды