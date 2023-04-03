Семенович показала фигуру в мини-бикини без фотошопа с естественным животом: есть на что посмотреть

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. Певица славится не только своими заводными песнями, но и нестандартной фигурой. Она зачастую худеет, а также корректирует фигуру с помощью нарядов. Артистка даже выпустила линию нижнего белья для женщин с формами.
Недавно Анна отдохнула на Мальдивах. Она призналась, что потом у нее из чемодана пропал мешочек с купальниками. Певица поделилась кадром, на котором красовалась на побережье в ярком мини-бикини. Она обнажила не только пышное декольте. Артистка продемонстрировала мягкий животик и ножки естественной длины.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Скажу вам честно, не нашла! Видимо, пропали они безвозвратно. Но я понимаю, почему - ведь купальники действительно очень крутые.
Я плавала в них весь отпуск и могу точно заявить, что купальники не выцветают на солнце, лямка не растягивается и очень хорошо поддерживает грудь, чашки не деформируются. Цвета очень яркие и насыщенные», – рассказала Анна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица без фотошопа. «Такая аппетитная модель», «Пупок есть, значит фотошопа нет», «Животик такой милый», «Вот это дама с формами», — стали писать подписчики.