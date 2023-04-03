Семенович показала фигуру в мини-бикини без фотошопа с естественным животом: есть на что посмотреть

Недавно Анна отдохнула на Мальдивах. Она призналась, что потом у нее из чемодана пропал мешочек с купальниками. Певица поделилась кадром, на котором красовалась на побережье в ярком мини-бикини. Она обнажила не только пышное декольте. Артистка продемонстрировала мягкий животик и ножки естественной длины.

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