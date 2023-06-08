Боня запечатлела свою подросшую дочку от Смерфита в Монако: массирует маме ступни на террасе

На этот раз Боня поделилась новыми кадрами. Она предпочла погулять со своей наследницей. 11-летняя девочка была в платье-рубашке. Она подчеркнула стройные ноги. Анджелина неожиданно обратилась к маминым подписчикам.

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Она попросила сшить для нее брюки и топик, а взамен пообещала прорекламировать швею, которая откликнется. Потом Виктория нежилась на террасе. Заботливая дочка сделала ей массаж ступней.