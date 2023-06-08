Боня запечатлела свою подросшую дочку от Смерфита в Монако: массирует маме ступни на террасе

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. После шоу «Дома-2» стала телеведущей и бизнесвумен. Она регулярно блистает на светских раутах. Недавно Виктория красовалась в роскошных нарядах на Каннском кинофестивале. Но теперь она вернулась домой и может побыть с дочкой Анджелиной.
На этот раз Боня поделилась новыми кадрами. Она предпочла погулять со своей наследницей. 11-летняя девочка была в платье-рубашке. Она подчеркнула стройные ноги. Анджелина неожиданно обратилась к маминым подписчикам.
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Она попросила сшить для нее брюки и топик, а взамен пообещала прорекламировать швею, которая откликнется. Потом Виктория нежилась на террасе. Заботливая дочка сделала ей массаж ступней.
«Я в раю», – отметила светская львица.
Поклонники восхитились тем, как подросла девочка. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что Анджелина похожа на папу, но обладает умом своей мамы.