Глаз не оторвать: 43-летняя Боня в алом платье в пол без белья блеснула своими «сочными» округлостями в Каннах

Виктория Боня уже много лет строит карьеру. Она прославилась, когда попала в шоу «Дом-2». Потом телеведущая переехала жить в Монако. Она часто хвастается дорогими нарядами и ужинает в роскошных ресторанах. Этой весной звезда снова отметилась на Каннском кинофестивале, где появляется в броских образах.
На этот раз Боня посетила премьеру фильма «Дочери Ольфы». Она предстала в алом атласном платье в пол с эффектным декольте и высоким разрезом. Телеведущая отказалась от нижнего белья. Она козырнула своими округлыми формами. Виктория дополнила образ крупными сережками и прозрачными босоножками.
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На этот раз лук в голливудском стиле сразил поклонников. Многие восхитились тем, как выглядит Боня в свои 43 года. «Как это красиво», «Просто богиня», «Какая вы красотка», «В этом образе идеально все, этот макияж в теплых тонах очень идет», «Боня шикарна как всегда. Кто бы что не говорил», «А фигурка шик», «В отличной форме», — стали писать подписчики.