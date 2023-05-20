Глаз не оторвать: 43-летняя Боня в алом платье в пол без белья блеснула своими «сочными» округлостями в Каннах

На этот раз Боня посетила премьеру фильма «Дочери Ольфы». Она предстала в алом атласном платье в пол с эффектным декольте и высоким разрезом. Телеведущая отказалась от нижнего белья. Она козырнула своими округлыми формами. Виктория дополнила образ крупными сережками и прозрачными босоножками.

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