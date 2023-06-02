Скромно стоит у стеночки: Орбакайте показала, как подросшая внучка Пугачевой поет в школьном хоре в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже давно стала певицей и актрисой. Она пошла по стопам мамы в еще юном возрасте. А теперь артистка регулярно дает гастроли и играет в кино. Но весной она устроила отпуск. Звезда находится в США, где учится ее дочка Клавдия. В этом году девочка окончила пятый класс.
1 июня Кристина посетила выпускной своей наследницы. Она в платье-футляре с принтом пришла в школу в Нью-Йорке. Клавдия облачилась в платье с кожаной вставкой и белые носочки с рюшами. На мероприятии внучка Аллы Пугачевой спела в школьном хоре. 11-летняя девочка скромно стояла у стеночки.
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«Здесь этому придают очень много значения-первый выпускной», – отметила певица.
Поклонники были очарованы кадрами. Многие отметили, что Клавдия унаследовала талант от своих родственников. Напомним, что старший сын Орбакайте Никита Пресняков тоже находится в США. Он уже несколько месяцев живет в Лос-Анджелесе. Также в Америку уехал и Дени Байсаров.
Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды