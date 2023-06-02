Скромно стоит у стеночки: Орбакайте показала, как подросшая внучка Пугачевой поет в школьном хоре в Нью-Йорке

1 июня Кристина посетила выпускной своей наследницы. Она в платье-футляре с принтом пришла в школу в Нью-Йорке. Клавдия облачилась в платье с кожаной вставкой и белые носочки с рюшами. На мероприятии внучка Аллы Пугачевой спела в школьном хоре. 11-летняя девочка скромно стояла у стеночки.

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