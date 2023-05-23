Кристина Орбакайте засняла свою подросшую дочку на прогулке в Нью-Йорке: стала совсем взрослой, играет в баскетбол

Кристина Орбакайте уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой и певицей. Еще недавно дочка Аллы Пугачевой давала концерты. Она даже снялась в новых фильмах. Но весной артистка улетела в США. Она проводит время с дочкой Клавдией, которая учится в школе в Нью-Йорке.
Примечательно, что на этот раз Кристина поделилась кадрами из знаменитого города. Она насладилась солнечной погодой. Певица засняла свою 11-летнюю наследницу. Клавдия Земцова в брюках клеш и белом джемпере шла с баскетбольным мячом. Она улыбалась, не стесняясь того, что некоторые молочные зубы выпали.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники поразились тому, как выросла внучка Примадонны. Многие отметили, что она очень стройная, как мама. «Вот это красотка», «Копия мамы», «Клавдия такая лучезарная», Ножки идеальные для балета«, «Стиль американских школьниц», — стали писать в Сети.