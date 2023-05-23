Кристина Орбакайте засняла свою подросшую дочку на прогулке в Нью-Йорке: стала совсем взрослой, играет в баскетбол

Примечательно, что на этот раз Кристина поделилась кадрами из знаменитого города. Она насладилась солнечной погодой. Певица засняла свою 11-летнюю наследницу. Клавдия Земцова в брюках клеш и белом джемпере шла с баскетбольным мячом. Она улыбалась, не стесняясь того, что некоторые молочные зубы выпали.

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