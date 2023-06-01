«Клавочка окончила 5-й класс»: Орбакайте в платье-футляре появилась на выпускном дочки в нью-йоркской школе (фото)

На этот раз весной Орбакайте улетела в Нью-Йорк, чтобы побыть со своей младшей наследницей. Клавдия учится в местной школе. 1 июня артистка сообщила, что ее дочка окончила 5-й класс. В честь этого события был устроен выпускной.

Кристина в платье-футляре с принтом пришла на мероприятие. А внучка Пугачевой облачилась в черное платье с кожаной вставкой и белые носки с кружевом. Они запечатлелись в обнимку.

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