«Клавочка окончила 5-й класс»: Орбакайте в платье-футляре появилась на выпускном дочки в нью-йоркской школе (фото)

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица запечатлелась с подросшей наследницей на важном мероприятии.

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она построила карьеру певицы и актрисы. Дочка Аллы Пугачевой счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У них растет дочка Клавдия, которой уже 11 лет. Также от прошлых отношений у артистки есть сыновья — Никита Пресняков и Дени Байсаров. 

На этот раз весной Орбакайте улетела в Нью-Йорк, чтобы побыть со своей младшей наследницей. Клавдия учится в местной школе. 1 июня артистка сообщила, что ее дочка окончила 5-й класс. В честь этого события был устроен выпускной.

Кристина в платье-футляре с принтом пришла на мероприятие. А внучка Пугачевой облачилась в черное платье с кожаной вставкой и белые носки с кружевом. Они запечатлелись в обнимку.

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Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Сегодня Клавочка окончила 5-й класс, что в Америке означает переход из начальной школы в среднюю! Здесь этому придают очень много значения — первый выпускной. Всех с Днем защиты детей, мирного неба над головой», — написала звезда.

Поклонники восхитились снимком. Многие поразились тому, как дочка Орбакайте повзрослела. 

Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды

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