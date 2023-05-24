Волочкова задрала подол платья, засветив трусики на публике: лишила Рогова дара речи на премии RU.TV

Анастасия Волочкова много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой Большого театра. Теперь артистка создает свои представления. Она в 47 лет следит за фигурой и зачастую облачается в смелые наряды. Недавно звезда прилетела в Москву, отдохнув на Мальдивах. Она пришла на премию RU.TV.
Для выхода в свет Волочкова предстала в белоснежном платье в пол с царскими рукавами. Мерцающий наряд подчеркнул ее талию. Балерина сделала выскоий хвост и яркий макияж. Она отправилась вручать одну из наград. Когда Анастасия подошла к ступенькам, то задрала подол, сверкнув прелестями.
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Звезда лишила дара речи ведущих. Ида Галич восхитилась тем, как выглядит балерина. а Александр Рогов едва скрыл смущение.
«Мы с Анастасией на дорожке не встретились, но мы ее видим здесь на сцене», – сказал он.
«Как уверенно шагает человек!» – отметила Галич.
«Очень уверенно! Я даже белье вижу! Анастасия, осторожнее», – заявил Рогов.
«Блестящая, яркая! Вот это да!» – добавила Ида.