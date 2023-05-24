Волочкова задрала подол платья, засветив трусики на публике: лишила Рогова дара речи на премии RU.TV

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина отправилась на сцену, но не обошлось без конфуза.

Анастасия Волочкова много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой Большого театра. Теперь артистка создает свои представления. Она в 47 лет следит за фигурой и зачастую облачается в смелые наряды. Недавно звезда прилетела в Москву, отдохнув на Мальдивах. Она пришла на премию  RU.TV.

Для выхода в свет Волочкова предстала в белоснежном платье в пол с царскими рукавами. Мерцающий наряд подчеркнул ее талию. Балерина сделала выскоий хвост и яркий макияж. Она отправилась вручать одну из наград. Когда Анастасия подошла к ступенькам, то задрала подол, сверкнув прелестями. 

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Звезда лишила дара речи ведущих. Ида Галич восхитилась тем, как выглядит балерина. а Александр Рогов едва скрыл смущение. 

«Мы с Анастасией на дорожке не встретились, но мы ее видим здесь на сцене», – сказал он. 

«Как уверенно шагает человек!» – отметила Галич. 

«Очень уверенно! Я даже белье вижу! Анастасия, осторожнее», – заявил Рогов.

«Блестящая, яркая! Вот это да!» – добавила Ида.

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