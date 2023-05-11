Волочкова в мини-бикини блеснула интимным на побережье: все «булочки» в песке – даже не прикрылась

Анастасия Волочкова продолжает выступать на сцене. В свои 47 лет она держит себя в форме. Однако артистка часто оказывается в центре скандальных ситуаций. Она не боится оголяться на публике и порой предстает в нетрезвом виде, за что ее критикую в Сети. А недавно звезда улетела на Мальдивы, где носит почти одни купальники.
На этот раз Волочкова решила поделиться пляжными кадрами. Она предстала в мини-бикини цвета Барби. Балерина обнажила увесистую грудь. Она села прямо на песок, засветив пространство между ног. Песчинки прилипли к ее загорелым бедрам. Анастасия грациозно прогнулась, хвастаясь изгибами фигуры.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что устали от однотипных пейзажей. Но многие отметили, что балерина выглядит отдохнувшей. «Уже уголек», «А светить сокровенным обязательно?», «Не самая удачная поза», «Все в песке, атас», «Ой, ножки лучше вместе держать», «Это первый красивый купальник», — стали писать подписчики.