Волочкова в мини-бикини блеснула интимным на побережье: все «булочки» в песке – даже не прикрылась

На этот раз Волочкова решила поделиться пляжными кадрами. Она предстала в мини-бикини цвета Барби. Балерина обнажила увесистую грудь. Она села прямо на песок, засветив пространство между ног. Песчинки прилипли к ее загорелым бедрам. Анастасия грациозно прогнулась, хвастаясь изгибами фигуры.

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