Скандалы, шпагаты, романы: как Анастасия Волочкова стала знаменитой и какой оказалась эта слава

45-летняя балерина Анастасия Волочкова недавно угодила в очередной скандал. Соседи артистки пожаловались в Сети, что артистка справляет нужду прямо под их окнами – все происходит средь бела дня на приусадебной территории балерины. Пока разгорается спор и составляются судебные иски, мы решили вспомнить, как начинала знаменитая артистка свой путь к столь скандальной славе и каких высот достигла.

Анастасия Волочкова: детство, родители, рост, вес

Будущая звезда русского балета Анастасия Волочкова родилась в Ленинграде 20 января 1976 года. Ее отец Юрий Федорович Волочков – чемпион СССР по настольному теннису 1983 года, был тренером по легкой атлетике. Мать Тамара Владимировна Антонова была инженером в институте Академии наук, затем экскурсоводом в Санкт-Петербурге.

Маленькая Настя загорелась балетом, когда с мамой побывала на «Щелкунчике» в Мариинском театре в пятилетнем возрасте. Девочку поразила грациозность и пластика балерин, и она захотела так же. Мама с папой препятствовать не стали и в 10 лет отвели поступать в Академию русского балета им. А.Я Вагановой.

Правда, зачислили Волочкову с трудом – она показалась экзаменаторам недостаточно способной. Отстоял девочку балетмейстер Константин Сергеев, дал шанс, который Настя использовала по максимуму.

Было трудно, поскольку Волочкова признавалась впоследствии, что преподаватели ее травили. И чтобы доказать свое право быть балериной, она много занималась дополнительно после учебы. По сей день она вспоминает, как было тяжело — ведь детства по сути у нее не было.

«Возвращаясь домой после училища (путь обычно занимал час двадцать минут), я вставала к балетному станку, который родители прибили мне к стенке, и начинала оттачивать свое мастерство. Помню, как вечером с грустью смотрела из окна на то, как дети играли во дворе, катались на коньках», — вспоминала свое детство балерина.

В результате Волочкова окончила Академию с отличием под руководством Наталии Дудинской, а на выпускном спектакле исполняла партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» на сцене Мариинского театра.

В настоящий момент вес Анастасии Волочковой составляет 55 кг при росте 172 см. И именно природные данные в какой-то момент испортили карьеру балерине.

Анастасия Волочкова: карьера в Мариинском и Большом театрах

После Академии Анастасия Волочкова начинает служить в Мариинском театре. Здесь она играет ведущие партии в таких постановках, как «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Баядерка», «Жар-птица». И именно здесь она познала все «прелести» закулисных интриг злопыхателей. Интриги, которые опутали красотку, в итоге оставили ее без ролей и работы.

В 1998 году она была вынуждена покинуть питерскую сцену. И получила приглашение в Большой театр от тогдашнего худрука Владимира Васильева сыграть в «Лебедином озере». Здесь звезда быстро стала примой и собирала полные залы восхищенных красотой и талантом Волочковой публики.

В 2000 году Васильев покидает свой пост, а с новой администрацией у Волочковой диалог не складывается – для балерины она обладает довольно большим ростом и весом, с такими физическими данными ей просто невозможно подобрать партнера. Хотя это не помешало ей в том же году получить в Австрии премию «Золотой лев» как лучшей балерине Европы, а в 2002 – звание Заслуженной артистки России.

Из Большого театра Волочкова ушла в 2003 году. Хотя суд, в который балерина обратилась для защиты своих трудовых прав, постановил работодателя восстановить ее в должности. И, к слову, тяжбы Анастасия продолжает с учреждением до сих пор. Свое увольнение из Большого балерина объяснила прессе так: это явно была месть тогдашнего влиятельного возлюбленного Сулеймана Керимова, от которого она в то время ушла.

После Большого Анастасия Волочкова выступала в Краснодарском театре балета. В 2006 году танцовщица получила звание народной артистки Карачаево-Черкесии, через год — Северной Осетии-Алании.

Анастасия Волочкова: личная жизнь

Личная жизнь Анастасии Волочковой всегда была яркой и привлекающей внимание поклонников. Красавица пользовалась популярностью у мужчин, продолжает это делать и сегодня. Среди ее воздыхателей были как влиятельнейшие бизнесмены, так и простые воздыхатели.

Первые известные публике отношения у Волочковой зародились в студенчестве. Красотка стала встречаться с внуком балерины Инны Зубковской, Николаем. Они вместе учились в Вагановском училище. Именно благодаря ему начинающая балерина получила место в труппе Мариинского театра.

Уже будучи балериной Мариинки, Анастасия Волочкова посетила Лондон с гастролями. И там встретила 54-летнего вице-президента театральной компании «Английский национальный балет», миллиардера, адвоката Энтони Кермана. Об их романе писала вся британская пресса, а в анонсах выступлений молодую русскую балерину представляли не иначе как его любовницей.

Скандал последовал незамедлительно: Керман бросил жену и двоих детей, за что и поплатился массовыми отказами от своих адвокатских услуг – в числе его клиентов были королевские семьи, а это огромный удар по репутации. Мужчина быстро прекратил отношения с блондинкой и отправил на родину.

Позже спутником Анастасии Волочковой стал Вячеслав Лейбман. Роман с олигархом случился после ее переезда в Москву, где она познакомилась с Ксенией Собчак и ее сказочно богатым бойфрендом. Балерине не составило труда увести мужчину у подруги.

В начале 2000 годов Анастасия Волочкова начала встречаться с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Ее не остановило то, что мужчина женат на своей сокурснице Фирузе Ханболаевой, у него трое детей. Роман балерины и предпринимателя продлился два с половиной года и закончился большим скандалом – Волочкова забеременела, но очень переживала, что мужчина заберет у нее ребенка, на нервной почве у нее случился выкидыш.

Под венец Анастасия Волочкова все же сходила. Но уже с бизнесменом Игорем Вдовиным. Правда, позже выяснилось, что свадьба в 2007 году была фиктивной – регистрации не было, случился лишь пышный банкет. За 2 года до этого Волочкова подарила возлюбленному дочь Ариадну. В 2008 году пара рассталась со скандалом. Балерина до сих пор уверяет, что Вдовин должен ей три миллиона долларов.

В 2013 году Анастасия Волочкова стала встречаться с нефтяным олигархом Бахтияром Салимовым. Об этих отношениях балерина радостно рассказывала в своем Instagram, но и они довольно быстро сошли на нет.

Случилась интрижка у Волочковой и с представителем шоу-бизнеса. В то же 2013 году балерина оказалась в объятиях Николая Баскова. Их вместе наблюдали и на Мальдивах, и друг у друга в аккаунтах Instagram. При этом артистка позировала практически обнаженной, что и породило немало слухов о страсти между ними.

Но роман иссяк столь же стремительно, как и начался. А недавно Басков объяснил, почему у них с Волочковой не получилось более серьезной связи: «Женщина должна быть тылом и поддержкой». Очевидно, от Анастасии Николай ее не получал.

В 2015 году у 39-летней Волочковой вспыхнул роман с 27-летним осетинских бизнесменом Черменом Дзотовым. Позже мужчина прославился благодаря своим откровениям о жарких свиданиях с балериной, называя их не иначе как сексом без обязательств.

Последние отношения с неким Олегом, лицо которого звезда долго скрывала, фанаты назвали попыткой выдать желаемое за действительное: Анастасия приукрашивала величину персоны своего мужчины. Осенью 2020 года артистка даже собиралась играть свадьбу, и дату выбрала «красивую», но церемонии не случилось. А зимой 2021 года она и вовсе объявила о расставании с Олегом. Причина – не оправдал ее ожиданий.

«Нам было хорошо, комфортно, позитивно. У обоих отменное чувство юмора. Но при этом мы понимали, что наши отношения не приведут к браку, что мы не станем семьей и дальше романтической истории дело не зайдет», — объясняла балерина в интервью порталу Teleprogramma.pro.

С кем сейчас встречается Анастасия Волочкова, она не рассказывает. Судя по профилю в микроблоге, место в ее сердце свободно. Поскольку балерина очень любит сразу откровенничать о своей личной жизни с подписчиками.

Анастасия Волочкова: дети

У Анастасии Волочковой один ребенок – дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. Но 15-летняя наследница балерины не живет с матерью. Она уже несколько лет проживает вместе с отцом и его женой — телеведущей Еленой Николаевой — в центре Москвы. Свой переезд в город девочка объяснила тем, что ей неудобно добираться из материнского особняка на Новой Риге до школы и секций.

Ариадна Волочкова с недавних пор стала выступать вместе с мамой на ее концертах. Ее номера состоят из вокальных выступлений на французском языке. Девочка активно ведет микроблог, много читает, изучает иностранные языки.

Анастасия Волочкова: шоу-бизнес

С 2005 года балерина отправилась в сольное плавание. Параллельно с собственным шоу артистка пробует себя и на музыкальном поприще — звезда блестяще заявила о себе как певица. В 2009 году артистка дебютировала с песней «Балерина» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. А в 2021 году выпустила свой альбом «Вселенная», презентацию которого помпезно провела в августе.

Кроме того, Волочкова снималась в кино. Она исполнила главную роль в детективном сериале «Место под солнцем» в 2004 году, появилась в картине «Черный принц» в том же году, а затем – в сериале «Не родись красивой», который с большим успехом шел в 2005 и 2006 годы на СТС.

Появилась Анастасия Волочкова в шоу «Ледниковый период», причем дважды: в 2007 году она участвовала в паре с фигуристом Антоном Сихарулидзе, а в 2009 году каталась с Максимом Марининым.

За плечами королевы шпагатов игра в театре. В 2016 году артистка участвовала в постановке «Пришел мужчина к женщине» Театра современной пьесы. Реализовала себя Волочкова и как писательница. В 2009 году она издала автобиографию «История русской балерины», а через 10 лет — еще одну, под названием «Плата за успех».

Помимо творчества, Анастасия Волочкова в одно время занималась политической деятельностью. Звезда решила в 2009 году баллотироваться в мэры города Сочи и даже собрала документы на регистрацию своей кандидатуры на выборы. Но ей отказали из-за грубых нарушений в поданных бумагах. Кроме того, балерина была членом партии «Единая Россия» с 2003 по 2011 годы.

Занимается Анастасия Волочкова и благотворительными творческими проектами. Например, в 2016 году ее программа «Симфония добра» привлекла к участию многие детские коллективы. Ребята разных возрастов выступили вместе со знаменитой балериной на одной сцене. В 2020 году артистка запустила другой аналогичный проект – «Балерина в Зазеркалье цирка».

Анастасия Волочкова: скандалы

Балерина Анастасия Волочкова не раз оказывалась в центре крупных скандалов. Ее имя и по сей день не сходит с первых полос светских хроник. И кажется, что сама артистка ничуть этим не тяготится, а, напротив, сама подливает масла в огонь. Поскольку соглашается обсуждать свою жизнь на разных ток-шоу.

Недавно Волочкова обсуждала в студии шоу «Пусть говорят» свою частную жизнь в особняке на Новой Риге. Соседи подловили звезду, которая ходит под елочку справлять нужду. В доказательство сей привычки они обнародовали снимки, на которых артистка с приспущенными штанами стоит у окна возле дерева. Звезда на это заявила: она у себя дома и вольна делать все, что захочет.

Подозревают Волочкову и в непомерном пьянстве. Назвала вещи своими именами другая звезда шоу-бизнеса – Дана Борисова. Телеведущая появилась в студии передачи «Секрет на миллион» в 2017 году и заявила, что одна «балерина и светская львица» страдает от пагубной привычки. И предложила свою помощь. Разгорелся скандал, Волочкова собиралась судиться с Борисовой, но передумала.

В том же году с аккаунтом Анастасии Волочковой приключилась беда – его взломали. Злоумышленники стали шантажировать балерину фотографиями и переписками интимного плана, за что потребовали 20 тысяч рублей. Звезда отказалась платить, и снимки стали достоянием общественности.

Оказалось в Сети и хоум-видео Анастасии Волочковой с ее экс-бойфрендом Черменом Дзотовым. Оно было выкрадено из его аккаунта в соцсети «ВКонтакте». Сам бизнесмен обвинил в сливе своего скандального секс-тренера Алекса Лесли.

2017 год оказался богат на неприятности – Волочкова узнала, что ее личный водитель Александр Скиртач на протяжении трех лет обкрадывал ее. Причем, делал это дерзким и наглым образом – просил деньги якобы на семейные нужды, даже «похоронил» мать, которая оказалась впоследствии жива и здорова. В итоге балерина засудила наглого сотрудника – ему дали три года условного срока.

Обрушивала на себя Анастасия Волочкова даже гнев зоозащитников. В 2018 году она вместе с телекамерами шоу «Новые российские сенсации» появилась в квартире парализованного отца, возмущаясь обстановкой и присутствием новой пассии мужчины. Между ними завязалась ссора, и выгоняя женщину за порог, звезда пнула собаку, крутившуюся под ногами. Поступок осудила актриса Настасья Самбурская, недоуменно вопрошая, при чем здесь животное.

В 2019 году Анастасия Волочкова стала героиней проекта «Осторожно, Собчак» на YouTube. Ксения Собчак побывала в особняке балерины, оценила интерьеры, гардероб и даже попарилась с ней в баньке.

Неприятности начались по выходе интервью в Сети: оказалось, пока Волочкова «отвернулась», Собчак проникла в спальню к хозяйке, рылась в тумбочках, и запечатлела интимные приспособления, которые, естественно, обнародовала в своей программе. Не понравилось балерине и наличие скрытых камер в бане. Она заявила, что после этого ниже падать журналистке уже некуда.

В середине 2020 года Волочкова побывала в монастыре Дивеево, и даже здесь не обошлось без скандала. На монастырском подворье красотка появилась без защитной маски, чем нарушила обязательный масочный режим в самый разгар пандемии коронавируса. Ее оштрафовали, а также с ней вступил в перепалку лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Анастасия Волочкова: шпагаты и откровенные снимки

Анастасия Волочкова гордится тем, что в свои 45 лет обладает стройной фигурой и идеальной растяжкой. В своем аккаунте в Instagram звезда регулярно публикует снимки самых разных видов шпагатов, которые исполняет в неожиданных обстоятельствах – в бикини на сугробе, в бане или купели, в отпуске на берегу, в море или на яхте.

Кроме того, Волочкова размещает много снимков пикантного содержания. О ее любви к парению и ледяной купели наслышаны даже не, кто не следит за жизнью и творчеством балерины, сама она не только рассказывает, как посетила парную, но и показывает. При этом звезда часто позирует обнаженной, едва прикрывая прелести.

Кстати, на Instagram Анастасии Волочковой подписано более миллиона фолловеров. Среди них множество хейтеров, которые регулярно обливают грязью звезду. И в одно время балерина даже закрывала комментарии, столь велико было количество негатива. Но сейчас артистка уверяет, что не переживает по поводу хейта.

Анастасия Волочкова: доходы

Сколько зарабатывает сегодня Анастасия Волочкова, она предпочитает умалчивать. Но за всю карьеру звезду не раз включал в список знаменитостей с высокими доходами журнал Forbes.

Например, в 2011 году артистка заняла 23 место с доходами в 800 тысяч долларов. На следующий год она опустилась на 34 место с теми же показателями, а в 2013 году уже оказалась на 31 месте с состоянием в 1 млн долларов.

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Анастасия Волочкова сейчас

В настоящее время Анастасия Волочкова продолжает активно выступать с сольными проектами. Звезда балета ежедневно проводит в зале по несколько часов, о чем рассказывает своим подписчикам.

Кроме того, сейчас балерина усердно трудится над новым музыкальным материалом. Правда, песни она записывает на кухне у своего музыкального продюсера, за что уже получила волну хейта в свой адрес.

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