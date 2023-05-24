Нюша в леопардовом боди блеснула «сочной» фигурой без фотошопа: торчит не только мягкий животик

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Однако артистка предпочла взять паузу, когда второй раз стала мамой. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но в этом году певица стала активно заниматься спортом и на днях дала концерт в Дубае, представ в смелых нарядах.
На этот раз Нюша решила поделилась кадрами из фотосессии. Она облачилась в леопардовое боди. Певица грациозно извивалась, позируя перед камерой. Она продемонстрировала выпуклости фигуры. Артистка показала не только округлые бедра, но и мягкий выпирающий животик. Звезда садилась на корточки, а также взмахивала волосами.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что после родов Нюша выглядит еще привлекательнее. «Ого, какая», «Какая сочная», «Просто хороша», «Кошечка», «Наряд просто идеальный», «Кто-то еще с животиком», «Прям есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.