Нюша в леопардовом боди блеснула «сочной» фигурой без фотошопа: торчит не только мягкий животик

Нюша. Фото: Global Look Press

Певица в смелом наряде показала фигуру во всей красе. Поклонники были впечатлены.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Однако артистка предпочла взять паузу, когда второй раз стала мамой. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но в этом году певица стала активно заниматься спортом и на днях дала концерт в Дубае, представ в смелых нарядах.

На этот раз Нюша решила поделилась кадрами из фотосессии. Она облачилась в леопардовое боди. Певица грациозно извивалась, позируя перед камерой. Она продемонстрировала выпуклости фигуры. Артистка показала не только округлые бедра, но и мягкий выпирающий животик. Звезда садилась на корточки, а также взмахивала волосами. 

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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что после родов Нюша выглядит еще привлекательнее. «Ого, какая», «Какая сочная», «Просто хороша», «Кошечка», «Наряд просто идеальный», «Кто-то еще с животиком», «Прям есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.

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