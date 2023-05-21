«Какая сочная»: Нюша в крохотных шортах из денима блеснула ядреными бедрами

Нюша много лет строит карьеру на сцене. Она в 15 лет уже выступала на публике. Однако спустя время артистка на первое место поставила семью. Она родила дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но недавно певица похудела, запаслась новыми нарядами, чтобы вернуться на сцену спустя длительный перерыв.
На днях Нюша дала концерт в Дубае. Она исполнила свои хиты, а также новый трек «Чудо», перепетый с Арашем. Певица облачилась в мини-шорты из женима и куртку. Она обнажила свои загорелые бедра. Артистка без стеснения танцевала на сцен, демонстрируя свои округлые формы на публике.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она вернулась в форму и выглядит, как в начал карьеры. «Шикарный образ», «Ой, словно минус 15 лет», «Просто бесподобная», «По такой Нюше мы скучали», «Какая сочная», — прокомментировали пост подписчики.