«Какая сочная»: Нюша в крохотных шортах из денима блеснула ядреными бедрами

Нюша. Фото: Global Look Press

Певица впервые за долгое время выступила в Дубае. Звезда впечатлила фанатов.

Нюша много лет строит карьеру на сцене. Она в 15 лет уже выступала на публике. Однако спустя время артистка на первое место поставила семью. Она родила дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но недавно певица похудела, запаслась новыми нарядами, чтобы вернуться на сцену спустя длительный перерыв.

На днях Нюша дала концерт в Дубае. Она исполнила свои хиты, а также новый трек «Чудо», перепетый с Арашем. Певица облачилась в мини-шорты из женима и куртку. Она обнажила свои загорелые бедра. Артистка без стеснения танцевала на сцен, демонстрируя свои округлые формы на публике. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она вернулась в форму и выглядит, как в начал карьеры. «Шикарный образ», «Ой, словно минус 15 лет», «Просто бесподобная», «По такой Нюше мы скучали», «Какая сочная», — прокомментировали пост подписчики.

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