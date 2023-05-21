«Какая сочная»: Нюша в крохотных шортах из денима блеснула ядреными бедрами

На днях Нюша дала концерт в Дубае. Она исполнила свои хиты, а также новый трек «Чудо», перепетый с Арашем. Певица облачилась в мини-шорты из женима и куртку. Она обнажила свои загорелые бедра. Артистка без стеснения танцевала на сцен, демонстрируя свои округлые формы на публике.

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