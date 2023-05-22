Нюша засветила грудь в прозрачном декольте: выставила напоказ свои «сочные» формы, красуясь в чулках

На этот раз Нюша приняла участие в пикантной фотосессии. Она предстала в шортиках и боди с прозрачным декольте. Певица засветила грудь без лифчика. Она в чулках на подвязках красовалась на камеру. Артистка также щегольнула в кожаном платье в пол. Она подчеркнула достоинства фигуры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».