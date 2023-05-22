Нюша засветила грудь в прозрачном декольте: выставила напоказ свои «сочные» формы, красуясь в чулках

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Однако потом певица решила поставить карьеру на паузу. Она родила дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка в этом году все же выпустила новый трек и на днях дала концерт в Дубае. Она приложила силы, чтобы похудеть.
На этот раз Нюша приняла участие в пикантной фотосессии. Она предстала в шортиках и боди с прозрачным декольте. Певица засветила грудь без лифчика. Она в чулках на подвязках красовалась на камеру. Артистка также щегольнула в кожаном платье в пол. Она подчеркнула достоинства фигуры.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она вернулась в прежнюю форму.
«Мать, что, ну что ты творишь», «Это получилось смело», «Необычные образы для нее», «Фигурка просто шикарная», «Вот это декольте», «Чулки всегда выигрышный вариант», — стали писать подписчики.