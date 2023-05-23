«Анна Сергеевна в образе!»: Лазарев запечатлел, как подросшая дочка танцует в восточном наряде на сцене

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он завоевал множество наград. Артист играет в театре, а также ведет шоу и дает гастроли. Но несмотря на сложный график, он всегда уделят время семье. На днях бывший участник поп-группы Smash побывал на отчетном концерте в танцевальной школе. Он поддержал свою дочку Анну.
Уже не первый год сын Лазарева Никита танцует в школе «Тодес». Но теперь от него не отстает сестренка. Певец заснял, как наследница в восточном костюме выступает на сцене. Она выполнила все движения и не забывала улыбаться.
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«Моя Восточная принцесса дочка Анюта! Кусочек номера «Восточные сказки» на отчетном концерте студии-школы «Тодес». Это тут она восточная красавица, а дома настоящая атаманша», – заявил Сергей.
«Аня, ты так красиво танцевала! Аня, ты такая красавица! Ты в восточной сказке танцевала! Ты восточная у нас принцесса? Анна Сергеевна в образе! Старается улыбается», – за кулисами похвалил ее артист.
Поклонники были очарованы дочкой Лазарева. «Бозе мой, какая сладкая девочка!», «Ну принцесска, самая настоящая», «Как старается», — стали писать в Сети.