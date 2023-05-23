«Анна Сергеевна в образе!»: Лазарев запечатлел, как подросшая дочка танцует в восточном наряде на сцене

Уже не первый год сын Лазарева Никита танцует в школе «Тодес». Но теперь от него не отстает сестренка. Певец заснял, как наследница в восточном костюме выступает на сцене. Она выполнила все движения и не забывала улыбаться.

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