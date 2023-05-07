С кисточкой у мольберта, как папа: Сергей Лазарев раскрыл таланты сына и дочки, запечатлев их на отдыхе

Сергей Лазарев выступает на сцене большую часть жизни. Он стал именитым артистом. В 40 лет он уже не только дает концерты и ведет шоу, но и растит двоих детей. Певец не скрывает сына Никиту и дочку Анну, как делал это раньше. Более того, он берет их с собой на красные дорожки. А недавно они вместе отдохнули в Турции.
Во время отпуска Лазарев водил детей в разные места. Они играли и гуляли. А также певец обнаружил, что они унаследовали талант. Аня в шортиках стояла у мольберта и рисовала пейзаж с фламинго.
«Художница», – отметил он.
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Потом Сергей нашел снимки, где рисует и его сын. Мальчик тоже продемонстрировал свою работу, которая оказалась впечатляющей. Певец признался, что сам в детстве также рисовал.
«Это семейное», – заявил он.
Поклонники восхитились детьми звезды. Многие отметили, что они также очень похожи на отца.
Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды