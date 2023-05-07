С кисточкой у мольберта, как папа: Сергей Лазарев раскрыл таланты сына и дочки, запечатлев их на отдыхе

Во время отпуска Лазарев водил детей в разные места. Они играли и гуляли. А также певец обнаружил, что они унаследовали талант. Аня в шортиках стояла у мольберта и рисовала пейзаж с фламинго.

«Художница», – отметил он.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».