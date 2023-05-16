Пелагея запечатлелась со своей подросшей дочкой от хоккеиста Телегина: растет копией мамы

Накануне Пелагея поделилась новыми кадрами с наследницей. Она запечатлелась с ней на отдыхе. Таисия была в модных джинсах клеш и бархатном бомбере черного цвета. Девочка позировала на природе. Ее волосы были собраны в два хвостика, а пышная челка аккуратно подкручена.

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