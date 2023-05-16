Пелагея запечатлелась со своей подросшей дочкой от хоккеиста Телегина: растет копией мамы

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных певиц в России. Не раз артистка сидела в кресле наставника в шоу «Голос». Теперь она гастролирует со своей группой и при этом растит дочку Таисию. А вот с мужем Иваном Телегиным звезда развелась несколько лет назад.
Накануне Пелагея поделилась новыми кадрами с наследницей. Она запечатлелась с ней на отдыхе. Таисия была в модных джинсах клеш и бархатном бомбере черного цвета. Девочка позировала на природе. Ее волосы были собраны в два хвостика, а пышная челка аккуратно подкручена.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пелагея и ее дочка. Многие осыпали ее комплиментами. «Она копия мамы», «Что за чудо», «Море обаяния», «Ну мамина дочка», «Выглядит модно», «Так выросла Тасечка», «Очаровательные две красотки», — стали писать в Сети. Напомним, что наследница артистки тоже любит петь. Звезда часто берет ее с собой в путешествия.
Таисия Телегина. Фото: соцсети звезды