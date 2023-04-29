Пелагея вывела в свет подросшую дочку от хоккеиста Телегина: юбка в складку, бантики в волосах

Пелагея уже давно стала известной персоной. У нее появилось много поклонников, когда блондинка побывала в кресле наставницы в шоу «Голос». Теперь она еще больше гастролирует со своей группой. Примечательно, что артистка успевает растит дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина.
На этот раз Пелагея провела время с наследницей. Она привела ее на праздничный концерт в честь 100-летия ЦСКА. Певица облачилась в алый кожаный жакет. Малышка Таисия была в синей блузку с воротничком и белой юбке в складку. Ей мама сделала два хвостика, украсив их бантиками.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит шестилетняя дочка звезды. Их осыпали комплиментами. «Ваша дочка такая красавица!», «Тася такая взрослая уже», «Ну что за чудесные девочки!», «Ну какая же она хорошенькая, просто прелесть! Обожаю! Зацеловать прям!» — написала звезда.