Пелагея вывела в свет подросшую дочку от хоккеиста Телегина: юбка в складку, бантики в волосах

На этот раз Пелагея провела время с наследницей. Она привела ее на праздничный концерт в честь 100-летия ЦСКА. Певица облачилась в алый кожаный жакет. Малышка Таисия была в синей блузку с воротничком и белой юбке в складку. Ей мама сделала два хвостика, украсив их бантиками.

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