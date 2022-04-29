Звезда с малых лет: как Пелагея впервые вышла на сцену, покоряла главные залы страны и устраивала личную жизнь

В этом году певица отметит свое 36-летие.

С ранних лет Пелагея доказала всем, что добиться славы можно своими силами и своим кропотливым трудом. В четыре она впервые вышла на сцену, а в десять перебралась в Москву из Новосибирска. Как складывалась карьера и личная жизнь Пелагеи, которая в этом году отметит свой 36-й день рождения, в материале Teleprogramma.pro.

Пелагея: детство и начало карьеры

Пелагея Ханова родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Ее мама Светлана Ханова – бывшая джазовая певица, работала театральным режиссером, а также преподавала режиссуру и актерское мастерство в Новосибирске. Сейчас она является продюсером и режиссером группы Пелагеи. Отца артистка не помнит, ее воспитал отчим, который и дал свою фамилию. По национальности Пелагея – русская.

При рождении будущую певицу назвали Пелагеей, в честь бабушки, однако работники ЗАГСа допустили ошибку, записав ее Полиной. Недоразумение было устранено, когда певица получила первый паспорт.

Буквально с колыбели Пелагея начала проявлять свои музыкальные способности, поэтому неудивительно, что уже в возрасте четырех лет она блистала на сцене в Санкт-Петербурге.

А через четыре года, когда Полине исполнилось восемь лет, она поступила в музыкальную спецшколу при консерватории в Новосибирске. Через некоторое время музыкальное заведение посетил лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. Именно он посоветовал маме девочки отправиться в Москву, чтобы принять участие в конкурсе «Утренняя звезда».

Светлана Ханова прислушалась к музыканту и в 1996-м Полина выиграла конкурс в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России». Бонусом шла премия в тысячу долларов.

Так началась звездная карьера Пелагеи. О ее таланте узнали не только россияне. Например, Жак Ширак назвал девочку «русской Эдит Пиаф», ей рукоплескала сама Хилари Клинтон, а Борис Ельцин, слушая песни Полины на одном из концертов, даже прослезился.

Практически в то же время юное дарование подписала контракт со звукозаписывающей студией «Фили» и переехала в Москву. Спустя год, когда артистке было всего 11, она впервые вышла на сцену КВН, где выступила за команду Новосибирского государственного университета. Пелагея стала полноправным участником коллектива.

Пелагея: сольная карьера

В столице Пелагея училась в средней школе №1113 с углубленным изучением музыки и хореографии, а также в музыкальной школе при училище имени Гнесиных. В это время звезда записала свой дебютный альбом «Любо!».

Примечательно, что вокалом Пелагеи занималась мама, так как даже именитые педагоги боялись испортить ее уникальные способности. Именно под руководством Светланы Хановой юная артистка освоила сложное белькантовое пение.

С юных лет Пелагея блистала на разных официальных мероприятиях – «Ника», «Золотая маска», «Пасха в Кремле» и других.

В 1999 году Пелагея Ханова спела на международном фольклорном фестивале в Шотландии, а после получила предложение записать новый альбом в Швейцарии, где познакомилась с менеджером легендарного Хосе Каррераса. Он пригласил артистку принять участие в мировой премьере оперного певца.

В возрасте 14 лет Ханова поступила в РАТИ. А в 2003 году выпустила альбом-ретроспективу «Пелагея». В него вошли популярные песни: «Казак», «Сидел Ваня на диване», «Вечериночная» и ряд других.

В 2005 году Пелагея с красным дипломом окончила эстрадное отделение и основала собственную музыкальную группу «Пелагея».

В 2010 артистка выпустила новый альбом «Тропы», в который вошли русские народные, казачьи и авторские песни: «Ой, да не вечер», «Розы», «Полночный всадник», «Былинка», «Степь», «Оборотень-князь». В целом, в дискографии Пелагеи – шесть дисков.

Пелагея: проекты, ТВ, кино

В кинематографе Пелагея дебютировала в 2004 году. Она сыграла эпизодическую роль в сериале «Есенин» с Сергеем Бузруковым в главной роли. В 2009-м артистка стала участницей шоу «Две звезды», где пела в дуэте с актрисой Дарьей Мороз.

А с 2012-го стала появляться в качестве наставницы в проекте Первого канала «Голос». В разные сезоны ее коллегами были Дима Билан, Александр Градский, Леонид Агутин и другие артисты. Также Пелагея периодически появляется в числе жюри дорогого ей КВН.

Пелагея: доход

В 2018-м Forbes назвал имена 50 самых богатых звезд эстрады и спортсменов, где Пелагея оказалась на 39-й строчке. Ее доход за минувший год составил 1,7 млн долларов.

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Пелагея: личная жизнь

Первым мужем Пелагеи стал режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Они поженились в 2010-м, тогда артистка взяла фамилию мужа. Но спустя два года брак распался и Пелагея вернулась к фамилии Ханова.

Спустя четыре года в прессе заговорили о том, что Пелагея встречается с хоккеистом сборной России и клуба ЦСКА Иваном Телегиным. Тогда спортсмен расстался с гражданской женой, которая родила ему сына.

Когда общественности стала известна эта история, артистку буквально заклеймили за то, что она якобы «увела» хоккеиста из семьи. Однако позже в докфильме «Пелагея. Счастье любит тишину» певица уверила публику, что их роман с Телегиным начался уже после его расставания с бывшей возлюбленной.

Пелагея и Телегин стали супругами 16 июня 2016 года. Свадьбу решили не афишировать, а после посещения Кутузовского ЗАГСа Москвы отправились в медовый месяц в Грецию.

Уже через год в СМИ появились слухи о неверности хоккеиста. Тогда Телегина запечатлели в обнимку с неизвестной девушкой. А в 2019-м Ивана увидели в компании блондинки, как позже выяснилось, владелицы турфирмы Марии Гончар. Позже Пелагея сообщила о разводе, а Гончар вскоре стала женой спортсмена. Официальный развод Пелагеи и Телегина состоялся в декабре 2020-го.

В этом году дочке артистки Таисии исполнилось пять лет. Она посещает балетную студию и уроки английского языка.

В целом, Пелагея ведет достаточно скрытный образ жизни, не любит распространяться о личной жизни и даже не зависима от соцсетей. Поэтому о том, есть ли в жизни артистки любимый мужчина на данный момент — неизвестно.

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Пелагея: диеты, пластика

В 2014 году Пелагея призналась, что специально худела. Когда от пышности певицы практически ничего не осталось, выяснилось, что при росте 163 см ее вес стал 58 кг. Помимо правильного питания, артистка сделала уклон на спорт, массаж и баню. Кстати, после развода с Телегиным, побороть депрессию ей помогли занятия боксом.

Что касается других вмешательств во внешность, то артистка отрицает то, что прибегала к серьезным процедурам. Но от «уколов красоты» в кабинете косметолога она не отказывается, о чем открыто говорит.

Пелагея: последние новости

Летом прошлого года состоялся концерт, посвященный 35-летию Пелагеи, который показывал Первый канал. А осенью певица в очередной раз заняла кресло наставника в проекте «Голос».

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