Модница с челочкой: Пелагея запечатлела, как шестилетняя дочка самостоятельно читает сказку

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она создала группу, с которой регулярно гастролирует. Порой артистка также успевает ездить на съемки. При этом после развода с Иваном Телегиным она сама растит дочку Таисию. Не так давно девочке исполнилось шесть лет. В честь этого события был праздник.
На этот раз Пелегя засняла дочку, которая решила почитать книжку «Золушка». Она сидела на диване в яркой толстовке. Недавно ей также модную стрижку с пышной челкой. Девочка старательно читатала по слогам, а потом произносила слово целиком.
«Была у него зДая жена», – произнесла малышка.
Артистка рассмеялась, когда дочка ошиблась.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Таисия прекрасно читает для своего возраста. Ее осыпали комплиментами. «Какая хорошенькая», «Вот это стильно», «Даже с выражением получается», «Такая она классная», «Сколько харизмы в этой крохе», — стали писать в Сети.