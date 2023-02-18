Модница с челочкой: Пелагея запечатлела, как шестилетняя дочка самостоятельно читает сказку

На этот раз Пелегя засняла дочку, которая решила почитать книжку «Золушка». Она сидела на диване в яркой толстовке. Недавно ей также модную стрижку с пышной челкой. Девочка старательно читатала по слогам, а потом произносила слово целиком.

«Была у него зДая жена», – произнесла малышка.

Артистка рассмеялась, когда дочка ошиблась.

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