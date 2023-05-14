Ольга Бузова в тугом боди обнажила свой мощный тыл: народ ахнул от вида «пышной сдобы»

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала богатой и знаменитой. Телеведущая продолжает строить карьеру. Она часто предстает в смелых нарядах на публике. Примечательно, что артистка ищет себе жениха. Она давно мечтает о детях. И в свои 37 лет звезда поправилась, но не считает это проблемой.
На этот раз Бузова устроила гастроли. Она прилетела в Новосибирск, где дала концерт. Артистка выбрала два наряда для выступлений. Она щегольнула в пудровом боди с бахромой. Блондинка подчеркнула свои формы. А потом она щегольнула на сцене в латексном боди и ботфортах. Ольга обнажила округлые ягодицы.
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Народ ахнул от такого вида звезды. Однако многие тепло ее встретили. А в соцсети смелы лук певицы подвергли критике. «Все на виду», «Такой пончик», «Вот это поправилась», «Прям сочная», «Это уже не пирожки», «Арбузы то какие наела», «Оля, дара речи лишила», — стали писать подписчики.