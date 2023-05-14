Ольга Бузова в тугом боди обнажила свой мощный тыл: народ ахнул от вида «пышной сдобы»

На этот раз Бузова устроила гастроли. Она прилетела в Новосибирск, где дала концерт. Артистка выбрала два наряда для выступлений. Она щегольнула в пудровом боди с бахромой. Блондинка подчеркнула свои формы. А потом она щегольнула на сцене в латексном боди и ботфортах. Ольга обнажила округлые ягодицы.

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