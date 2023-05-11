Бузова в кожаных брюках с дыркой на пятой точке отметилась на публике: трусики надевать не стала, козырнув «аппетитками»

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Популярность бывшей ведущей «Дома-2» только растет. Она продолжает давать концерты. В 37 лет артистка мечтает о семье и детях. Она часто облачается в женственные наряды, чтобы притягивать внимание парней. И все чаще звезда отказывается от нижнего белья.
На этот раз Ольга вернулась в Москву после отпуска. 11 мая она отправилась на вечеринку к другу, который отмечал день рождения. Телеведущая облачилась в топ и кожаные брюки с дыркой в виде сердца сзади. Она подчеркнула свои округлые формы, а вот трусики надевать не стала. В уборной артистка блеснула соблазнительным декольте.
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Поклонники были ошеломлены таким нарядом. Многие отметили, что романтичные образы больше идут Бузовой.
«Ой, может, она неправильно надела их?», «Ну прям роковая кошечка», «А трусы все в стирке?», «Ну уже смешно смотреть», «В таких лучше не садиться», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды