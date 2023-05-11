Бузова в кожаных брюках с дыркой на пятой точке отметилась на публике: трусики надевать не стала, козырнув «аппетитками»

На этот раз Ольга вернулась в Москву после отпуска. 11 мая она отправилась на вечеринку к другу, который отмечал день рождения. Телеведущая облачилась в топ и кожаные брюки с дыркой в виде сердца сзади. Она подчеркнула свои округлые формы, а вот трусики надевать не стала. В уборной артистка блеснула соблазнительным декольте.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».