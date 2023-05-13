«Юбку уже не носит?»: Бузова в лаковых ботфортах сверкнула прелестями в трусиках прямо на улице

На этот раз Ольга облачилась в боди с прозрачными вставками и лаковые ботфорты на шпильке. При этом на артистке не оказалось юбки. Она устроила дефиле прямо на улице. Телеведущая оголила свои бедра. Она без стеснения присела на корточки, блеснув своими прелестями. Бузова с объемной прической выступила на публике.

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