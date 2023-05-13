«Юбку уже не носит?»: Бузова в лаковых ботфортах сверкнула прелестями в трусиках прямо на улице

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей и певицей. При этом блондинка не перестает облачаться в смелые наряды. Она не перестает быть в центре внимания. Недавно артистка начала ездить на гастроли. После новой перепалки с Дмитрием Тарасовым звезда прилетела в Барнаул, где дала концерт.
На этот раз Ольга облачилась в боди с прозрачными вставками и лаковые ботфорты на шпильке. При этом на артистке не оказалось юбки. Она устроила дефиле прямо на улице. Телеведущая оголила свои бедра. Она без стеснения присела на корточки, блеснув своими прелестями. Бузова с объемной прической выступила на публике.
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Поклонники были ошеломлены. Многие подвергли критике образ знаменитости. «Я один ржу с этого, или у меня вкуса нет?», «Походка вообще странная, такие подпрыжки на каблуках», «Похудеть не помешало бы», «Сельская львица», «Юбку уже не носит?», «Это ужасающе», — стали писать подписчики.