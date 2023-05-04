«Какой у тебя макияж!»: Лазарев запечатлел четырехлетнюю дочку в модном костюме за ужином в ресторане

На этот раз Сергей устроил семейный отпуск. Он проводит время с детьми в Турции. Певец поселился на большой вилле с бассейном. Примечательно, что накануне вечером он решил побаловать малышей.

Артист отвел их в роскошный ресторан с японской кухней. Лазарев восхитился тем, как выглядит Анна. Девочка была в белом спортивном костюме с принтом, а на ее лице был аквагрим.

«Какой костюм у тебя красивый! Я тоже такой хочу! А какой у тебя макияж!» — сказал Сергей.

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