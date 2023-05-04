«Какой у тебя макияж!»: Лазарев запечатлел четырехлетнюю дочку в модном костюме за ужином в ресторане

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых успешных исполнителей в России. Дважды артист ездит на «Евровидение» и становился лауреатом премий. Но свободное время он посвящает своим детям: сыну Никите и дочке Анне. Если раньше певец скрывал наследников, то теперь берет их с собой даже на красные дорожки.
На этот раз Сергей устроил семейный отпуск. Он проводит время с детьми в Турции. Певец поселился на большой вилле с бассейном. Примечательно, что накануне вечером он решил побаловать малышей.
Артист отвел их в роскошный ресторан с японской кухней. Лазарев восхитился тем, как выглядит Анна. Девочка была в белом спортивном костюме с принтом, а на ее лице был аквагрим.
«Какой костюм у тебя красивый! Я тоже такой хочу! А какой у тебя макияж!» — сказал Сергей.
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Они отведали изысканные блюда. Певец выбрал необычный суп. А Никита съел не только свое блюдо, но и доел за сестрой, которая оказалась привередой. Поклонники восхитились тем, как выглядят малыши. Многие отметили, что они унаследовали папино обаяние. «Ну чудо», «Как Аня всегда выглядит! Модница, в отца», «Никита замечательный братик», — стали писать в Сети.