Губки пухлые, челочка набок: Нюша запечатлелась с подросшим сыном Саффроном в самолете

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица покинула Россию.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Однако в последние два года она редко выступает. Певица стала мамой во второй раз, родив сына Саффрона. Также у нее растет дочка Серафима-Симба. Она даже перевезла семью в Дубай. Но этой весной звезда приехала в Россию. Она отметилась на премиях и других мероприятиях.

Как оказалось, Нюша решила не задерживаться надолго в Москве. 15 апреля певица улетела вместе с младшим наследником. Она запечатлелась в самолете. Мальчик был в пудровом костюме. У нег голубые глаза, пухлые губки и светлые волосы. Артистка зачесала ему челочку набок.

«Путешествуем», – написала звезда.

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Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что мальчик очень похож на свою бабушку. «Какой милый», «Вот это глазки», «Красивый такой», «На бабушку похож», «Так вырос! Большой стал», — прокомментировали кадры подписчики.

 

Нюша с сыном. Фото: соцсети звезды

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