Губки пухлые, челочка набок: Нюша запечатлелась с подросшим сыном Саффроном в самолете

Как оказалось, Нюша решила не задерживаться надолго в Москве. 15 апреля певица улетела вместе с младшим наследником. Она запечатлелась в самолете. Мальчик был в пудровом костюме. У нег голубые глаза, пухлые губки и светлые волосы. Артистка зачесала ему челочку набок.

«Путешествуем», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что мальчик очень похож на свою бабушку. «Какой милый», «Вот это глазки», «Красивый такой», «На бабушку похож», «Так вырос! Большой стал», — прокомментировали кадры подписчики.