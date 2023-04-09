Голубоглазый блондин: Нюша запечатлела подросшего сына в ветровке и чепчике на прогулке в Москве

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Однако певица делала паузу в карьере. Она родила сначала дочку Серафиму-Симбу, а в 2021 году на свет появился сын Саффрон. Артистка переехала с семьей в Дубай. Но недавно она начала активно возвращаться в форму и даже приехала в Москву.
На этот раз Нюша активно посещает разные мероприятия. Она отметилась на премии «Жара». А вот 8 апреля певица решила поделиться новым фото с сыном. Она впервые весной привезла его в Россию. Мальчик насладился прогулкой по лесу. Саффрона нарядили в ветровку, теплые брюки и чепчик. Артистка подловила его, когда малыш сел на землю.
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Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как вырос наследник звезды. Многие отметили, что он очень похож на своего отца Игоря Сивова. «Какой милый», «Вот это блондин», «В этих глазах можно утонуть», «Такой он красавец», «Как быстро растет», «Ну папина копия», — стали писать в Сети.
Кстати, живущая в США Лариса Черникова, чьи песни в 90-е звучали из каждого утюга, рассказала, как пережила убийство мужа и чего боится больше всего.