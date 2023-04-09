Голубоглазый блондин: Нюша запечатлела подросшего сына в ветровке и чепчике на прогулке в Москве

На этот раз Нюша активно посещает разные мероприятия. Она отметилась на премии «Жара». А вот 8 апреля певица решила поделиться новым фото с сыном. Она впервые весной привезла его в Россию. Мальчик насладился прогулкой по лесу. Саффрона нарядили в ветровку, теплые брюки и чепчик. Артистка подловила его, когда малыш сел на землю.

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