8 апреля Наталья смогла весь день посвятить семье. С утра она отвела детей в церковь. Певица засняла младшего сына, который был в пуховом комбинезоне. Его обнимал брат, который был одет с ним в одной гамме.

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