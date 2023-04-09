Наталья Подольская уже давно строит карьеру певицы. Она продолжает строить карьеру и каждый год выпускает новые песни. А не так давно артистка запустила шоу в YouTube, где обсуждает воспитание детей. Сама звезда растит сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только два года. Ей воспитывать наследников помогают муж Владимир Пресняков и родные.
8 апреля Наталья смогла весь день посвятить семье. С утра она отвела детей в церковь. Певица засняла младшего сына, который был в пуховом комбинезоне. Его обнимал брат, который был одет с ним в одной гамме.
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Артемий и Иван Пресняковы. Фото: соцсети
А потом Наталья отвела малышей на улицу. Она была в черной стеганой куртке и белых брюках. Артистка помогала младшему сыну, который катался на самокате. А вот Артемий уже освоил катание на роликах. Ему компанию составили двоюродные сестры. Звезда насладилась семейной прогулкой по Москве.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Иван подрос. Подписчики посчитали, что мальчик очень похож на папу, а вот старший пошел в дедушку.
А тем временем живущая в США Лариса Черникова, чьи песни в 90-е звучали из каждого утюга, рассказала, как пережила убийство мужа и чего боится больше всего.