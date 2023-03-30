Подольская привела подросших сыновей на работу к Преснякову: маленький Ваня пустился в пляс на шоу «Голос»

А теперь Подольская поделилась умилительными кадрами. Она сводила сыновей Артемия и Ивана на работу к Владимиру. Певица сидела в зрительском зале шоу «Голос», где ее муж является наставником. В какой-то момент двухлетний мальчик не усидел на маминых коленках и стал танцевать. На него в зале все смотрели с улыбкой.

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