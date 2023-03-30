Подольская привела подросших сыновей на работу к Преснякову: маленький Ваня пустился в пляс на шоу «Голос»

Наталья Подольская много лет строит карьеру певицы. Она смогла стать известной. И уже давно артистка состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Накануне певец отметил свое 55-летие. Жена поздравила его, преподнеся торт дома и на работе.
А теперь Подольская поделилась умилительными кадрами. Она сводила сыновей Артемия и Ивана на работу к Владимиру. Певица сидела в зрительском зале шоу «Голос», где ее муж является наставником. В какой-то момент двухлетний мальчик не усидел на маминых коленках и стал танцевать. На него в зале все смотрели с улыбкой.
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Потом Пресняков сделал фото с наследниками. Поклонники поразились тому, как старший сын похож на отца.
«Какие классные», «У папы на работе всегда интересно», «Замечательная семья», «Везет, когда работа такая увлекательная», «Артемий — копия папы», «Иван быстро растет», — стали писать подписчики звезды.
Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети звезды