Обнаженная Нюша сверкнула влажными прелестями в пенной ванне: пикантные кадры попали в Сеть

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает строить карьеру и недавно выпустила новый трек с Арашем. После рождения второго ребенка певица потратила время, чтобы вернуться в форму. Теперь она снова носит откровенные наряды и не боится экспериментировать со стилем.
На этот раз Нюша уехала за город. Она проводит время в месте, где можно гулять, следить за питанием и наслаждаться спа. Певица решила понежиться в пенной ванне. Она запечатлелась обнаженной, прикрыв пеной свою грудь. Артистка была без макияжа и укладки. Оказалось, что она принимала ванную с минеральной водой.
«Пузырьки воздуха расслабляют тело, насыщают клетки кислородом, выводят токсины, повышают упругость тела», — похвасталась звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие признались, что с трудом узнали Нюшу. Другие раскритиковали ее за откровенное фото.
«И для чего это? Вы же замужем», «Ну тут другой человек! Без макияж простушка», «Пена легла очень удачно», «Есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.