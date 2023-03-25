«Губы-уточкой, брови в ниточку»: Нюша в микро-шортиках оголила свои мощные бедра

Примечательно, что после вторых родов Нюша лишь недавно постройнела. Она стала делится кадрами из спортзала. Певица на этот раз оказалась на танцевальном паркете. Она покрасовалась в кроп-топе и микро-шортиках. Артистка оголила свои мощные бедра. Она встала на каблуки, подчеркнув красоту ног. При этом звезда отказалась от макияжа.

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Некоторые поклонники не сразу узнали Нюшу. А ее манера вытягивать губы подверглась критике. «Ох, вот это бедра! Мощная», «Такая фигурка», «Без макияжа все минусы видны», «Такие тонкие брови», Ой, зачем эти губы-уточки, брови в ниточку«, «Без макияжа красота блекнет», — стали писать в Сети.