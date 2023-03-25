«Губы-уточкой, брови в ниточку»: Нюша в микро-шортиках оголила свои мощные бедра

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что уже давно почувствовала все прелести того, что стала звездой. Однако лишь недавно певица выпустила обновленный трек «Чудо» и даже приехала в Москву, чтобы посетить несколько мероприятий. Мама двоих детей не стесняется носить откровенные наряды.
Примечательно, что после вторых родов Нюша лишь недавно постройнела. Она стала делится кадрами из спортзала. Певица на этот раз оказалась на танцевальном паркете. Она покрасовалась в кроп-топе и микро-шортиках. Артистка оголила свои мощные бедра. Она встала на каблуки, подчеркнув красоту ног. При этом звезда отказалась от макияжа.
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Некоторые поклонники не сразу узнали Нюшу. А ее манера вытягивать губы подверглась критике. «Ох, вот это бедра! Мощная», «Такая фигурка», «Без макияжа все минусы видны», «Такие тонкие брови», Ой, зачем эти губы-уточки, брови в ниточку«, «Без макияжа красота блекнет», — стали писать в Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды