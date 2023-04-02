Две модницы: Нюша в остромодной косухе вместе с подросшей дочкой Симбой отметилась на шопинге

Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных певиц в России. Больше 15 лет исполнительница хита «Чудо» строит карьеру. Уже год артистка живет в Дубае, где растит двоих детей с мужем Игорем Сивовым. Ее дочке Серафиме-Симбе четыре года, а сыну Саффрону только один год.
Но недавно Нюша приехала в Москву. Она посетила несколько мероприятий. Однако певица свободное время посвящает детям. На этот раз она решила устроить шопинг. Артистка облачилась в укороченную косуху кремового цвета с завязками на рукавах и джоггерых черного цвета.
Она предпочла лук дополнить кроссовками и шарфом. Симба оделась с мамой в одном стиле, выбрав белые брюки и стеганый пуховик с глянцевым эффектом.
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Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды
Позже Нюша засняла дочку, которая с детской тележкой бегала по супермаркету. Девочка с радостью проводит время с мамой. Поклонники восхитились стилем певиц. Многие также поразились тому, какой большой стала Симба. «Такие классные», «Стильные такие», «Сразу видно, что мама с дочкой», «Ну что за умиление», — стали писать подписчики.
Серафима-Симба. Фото: соцсети звезды