Две модницы: Нюша в остромодной косухе вместе с подросшей дочкой Симбой отметилась на шопинге

Но недавно Нюша приехала в Москву. Она посетила несколько мероприятий. Однако певица свободное время посвящает детям. На этот раз она решила устроить шопинг. Артистка облачилась в укороченную косуху кремового цвета с завязками на рукавах и джоггерых черного цвета.

Она предпочла лук дополнить кроссовками и шарфом. Симба оделась с мамой в одном стиле, выбрав белые брюки и стеганый пуховик с глянцевым эффектом.

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