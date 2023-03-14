«Еще один помощник»: Нюша засняла, как подросший сын убирается шваброй в апартаментах в Дубае

Теперь Нюша делится кадрами с тренировок, прогулок и выходов в свет. Большую часть времени певица посвящает детям. Не так давно ее младший наследник научился ходить. Теперь Саффрон зачастую привлекает к себе внимание. 14 марта артистка засняла его со шваброй в руках. Мальчик в бодике бегал по гостиной в апартаментах и пытался убираться.

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