«Еще один помощник»: Нюша засняла, как подросший сын убирается шваброй в апартаментах в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц. Однако в последние годы артистка редко выпускает новые песни и сократила количество концертов. Примечательно, что она переехала в Дубай после вторых родов. Там звезда растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Теперь Нюша делится кадрами с тренировок, прогулок и выходов в свет. Большую часть времени певица посвящает детям. Не так давно ее младший наследник научился ходить. Теперь Саффрон зачастую привлекает к себе внимание. 14 марта артистка засняла его со шваброй в руках. Мальчик в бодике бегал по гостиной в апартаментах и пытался убираться.
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«Еще один помощник», — отметила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Фанаты отмечают, что сын Нюши пошел в отца.
«Ему можно в рекламе сниматься», «Хорошенький такой», «Самый шкодливый возраст», «Малыш такой уже большой», «Это бесподобно! Он копия Игоря», «Уже бегает во всю», — стали писать в Сети.