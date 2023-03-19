Пугачева и Галкин* показали интерьер в израильском особняке: панорамные окна, светлая мебель

18 марта Алла Борисовна прислала мужу видео из дома. Она запечатлела, как Лиза играет с игрушками и ест конфеты. При этом певица засняла и интерьер гостиной. Там оказались панорамные окна с видом на бассейн, овальный стол из светлого дерева в золотистом цвете и стулья в таком же стиле.

Стены украшены картинами, а также стоит комод с цветами светильником. В отличие от замка в деревне Грязь, в израильском особняке светлый и современный интерьер.

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