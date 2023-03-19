Пугачева и Галкин* показали интерьер в израильском особняке: панорамные окна, светлая мебель

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она много лет гастролировала, но потом артистка решила насладиться семейной жизнью. Вместе с мужем Максимом Галкиным* она растит двойняшек Лизу и Гарри. В 2022 году пара переехала в Израиль. Теперь юморист регулярно дает концерты. А вот Примадонна лишь иногда выходит в свет.
18 марта Алла Борисовна прислала мужу видео из дома. Она запечатлела, как Лиза играет с игрушками и ест конфеты. При этом певица засняла и интерьер гостиной. Там оказались панорамные окна с видом на бассейн, овальный стол из светлого дерева в золотистом цвете и стулья в таком же стиле.
Стены украшены картинами, а также стоит комод с цветами светильником. В отличие от замка в деревне Грязь, в израильском особняке светлый и современный интерьер.
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Пользователи Сети восхитились кадрами. Многие отметили, что все же Лиза главное украшение видео. После отъезда пара все реже показывает детей. Их пристроили в местную школу. К слову, ходят слухи, что Пугачева ищет дом для покупки, так как пока они живут в особняке, который принадлежит брату Галкина*.
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