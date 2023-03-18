«Знаю, как тебе трудно сейчас»: Алла Пугачева поддержала Манижу после ее выступления

На публике Алла Борисовна щегольнула в черном наряде с косухой. Она выпрямила волосы и сделала макияж. После концерта певица повидалась с Манижей за кулисами. Она поделилась с ней своей мудростью и поддержала.

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