«Знаю, как тебе трудно сейчас»: Алла Пугачева поддержала Манижу после ее выступления

Алла Пугачева перестала выступать на сцене несколько лет назад. Она теперь растит двойняшек Лизу и Гарри. При этом певица следит за внешностью, покупает модные наряды и посещает светские рауты. Уже 7 месяцев она живет с семьей в Израиле. Там артистка иногда посещает театры и концерты. Накануне звезда повеселилась на выступлении Манижи.
На публике Алла Борисовна щегольнула в черном наряде с косухой. Она выпрямила волосы и сделала макияж. После концерта певица повидалась с Манижей за кулисами. Она поделилась с ней своей мудростью и поддержала.
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«Никогда не была на сольном концерте Манижи, а в Израиле повезло увидеть и услышать эту удивительную, самобытную артистку. Зажгла она не по детски. Какой контакт с публикой! Какие песни неординарные. Спасибо Манижа.
Ты молодец! Знаю, как тебе трудно сейчас. Не унывай. Желаю твоему песенному миру «открытых дверей» по всему миру. И если кто-то плюет тебе в спину, значит ты идешь впереди. Удачи тебе во всем, артистка», – написала в соцсетях звезда.
Алла Пугачева и Манижа. Фото: соцсети звезды