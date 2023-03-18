«Шапито, да и только»: Пугачева засняла девятилетнюю дочку Лизу за новым развлечением в израильском особняке

Пока Максим Галкин* гастролирует, Примадонна воспитывает детей. Лишь иногда она выходит в свет. Так накануне певица отметилась на концерте певицы Манижи. А вот 18 марта она прислала мужу видео из израильского особняка. Артистка засняла, как девятилетняя дочка ест конфеты и играет с помощью кепки и игрушки. Она подкидывала яркий кубик и ловила его с помощью головного убора.

«Подкрепились. Молодец! Шапито, да и только», – комментировала происходящее Пугачева.

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