«Шапито, да и только»: Пугачева засняла девятилетнюю дочку Лизу за новым развлечением в израильском особняке

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она решила посвятить остаток жизни семье. По словам певицы, теперь она наслаждается домашним очагом, так как была лишена этого в молодости из-за гастролей. У нее растут двойняшки Лиза и Гарри. В прошлом году артистка переехала с ними в Израиль.
Пока Максим Галкин* гастролирует, Примадонна воспитывает детей. Лишь иногда она выходит в свет. Так накануне певица отметилась на концерте певицы Манижи. А вот 18 марта она прислала мужу видео из израильского особняка. Артистка засняла, как девятилетняя дочка ест конфеты и играет с помощью кепки и игрушки. Она подкидывала яркий кубик и ловила его с помощью головного убора.
«Подкрепились. Молодец! Шапито, да и только», – комментировала происходящее Пугачева.
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Пользователи Сети поразились тому, как выросла Лиза. Многие отметили, что она стала еще выше. Другие отметили ее находчивость.
«Ну какая же прелестная девочка», «Какая Лизонька красавица!! Взрослая совсем!», «Воспитанные дети, не избалованные. Как приятно смотреть», — написали подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.