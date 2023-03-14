«У кого рот такой грязный?»: Подольская засняла, как завтракает с двухлетним сыном Преснякова

13 марта Наталья захотела позавтракать с младшим сыном. В соцсети она выложила видео, на котором засняла, как Иван кушает. Сама певица была без макияжа. Она призналась, что мальчик ей зачастую помогает расправиться с едой.

«Вкусно? Все, Вань? У кого рот такой грязный?» – сказала звезда.

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