«У кого рот такой грязный?»: Подольская засняла, как завтракает с двухлетним сыном Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Певица без макияжа отметилась за кухонным столом с малышом Иваном.

Наталья Подольская уже давно строит карьеру певицы. Она стала популярной исполнительницей после «Фабрики звезд». Уже больше 10 лет артистка строит отношения с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих детей: сыну Артемию уже семь лет, а малышу Ивану – два года. Звезда старается свободное время уделять наследникам. 

13 марта Наталья захотела позавтракать с младшим сыном. В соцсети она выложила видео, на котором засняла, как Иван кушает. Сама певица была без макияжа. Она призналась, что мальчик ей зачастую помогает расправиться с едой. 

«Вкусно? Все, Вань? У кого рот такой грязный?» – сказала звезда.

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Поклонники восхитились тем, как вырос сын Преснякова. Многие отметили, что он похож на маму. Другие отметили, что Наталья выглядит очень молодо без косметики. 

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