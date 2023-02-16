«Какой красивый первоклассник»: Подольская засняла семилетнего сына Преснякова с младшим братом

Но теперь Наталья вернулась к привычным домашним хлопотам. 16 февраля она решила показать, как собирает старшего сына в школу. На кадрах Артемий предстал в костюме и галстуке. На наряде была эмблема его школы. Он не спешил идти на уроки. Рядом бегал его маленький брат. Он пока не ходит в садик, но провожает брата в школу.

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