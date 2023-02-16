«Какой красивый первоклассник»: Подольская засняла семилетнего сына Преснякова с младшим братом

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает выступать на публике и радовать поклонников новыми песнями. Артистка при этом растит двоих сыновей — семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Однако в январе она устроила романтический отпуск на Мальдивах только с мужем Владимиром Пресняковым.
Но теперь Наталья вернулась к привычным домашним хлопотам. 16 февраля она решила показать, как собирает старшего сына в школу. На кадрах Артемий предстал в костюме и галстуке. На наряде была эмблема его школы. Он не спешил идти на уроки. Рядом бегал его маленький брат. Он пока не ходит в садик, но провожает брата в школу.
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«Повернись! Какой красивый первоклассник! Какой красивый у меня мальчик!» — сказала певица.
«Обычный», — заявил Артемий.
«Ты обычный? Нет, не обычный. Ваня, бери Тему за руку и идем вниз», — ответила Подольская.
Поклонники восхитились тем, как выросли дети. Многие посчитали, что старший — копия отца, а вот младший больше похож на маму.