«Хороша со всех сторон»: Кети Топурия в шелковом платье-бюстье блеснула идеальной фигурой

Обычно Кети редко делится личными кадрами. Но недавно она решила снять видео, когда были посиделки с друзьями. Певица облачилась в платье-бюстье шелкового цвета. Наряд в небесном оттенке подчеркнул ее точеную фигуру. Артистка схватилась на молнию, словно она расстегнулась.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, вот это красотка», «Платье идеально сидит», «Как же прекрасна», «Тут нет ни одного изъяна», «Хороша со всех сторон», «Словно из сказки», — стали писать в Сети.