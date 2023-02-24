«Хороша со всех сторон»: Кети Топурия в шелковом платье-бюстье блеснула идеальной фигурой

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она выступает на сцене с группой «А’Студио». Многие восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля. Артистка за минувшие годы стала дважды мамой. Она растит дочку Оливию от первого брака, но и сына Адама, которого подарила мужу Льву Деньгому. После вторых родов она быстро вернулась в форму.
Обычно Кети редко делится личными кадрами. Но недавно она решила снять видео, когда были посиделки с друзьями. Певица облачилась в платье-бюстье шелкового цвета. Наряд в небесном оттенке подчеркнул ее точеную фигуру. Артистка схватилась на молнию, словно она расстегнулась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, вот это красотка», «Платье идеально сидит», «Как же прекрасна», «Тут нет ни одного изъяна», «Хороша со всех сторон», «Словно из сказки», — стали писать в Сети.