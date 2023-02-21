Уже с макияжем, волосы ниже талии: Муцениеце вывела в свет шестилетнюю дочку Прилучного

Агата Муцениеце уже больше 12 лет строит карьеру в кино. В ее копилке работы в таких картинах, как «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Она при этом успела стать мамой. Актриса родила сына Тимофея и дочку Мию, когда была в браке с Павлом Прилучным. Но теперь она сама их растит. А вот экс-муж снова женился и теперь под сердцем носит его ребенка Зепюр Брутян.
Однако Агата пытается окружить любовью наследников. Она признавалась, что дочка сильно переживает из-за развода родителей. На этот раз актриса привела ее в салон красоты. Девочке сделали укладку на длинные волосы и макияж с цветными тенями.
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Артистка восхитилась тем, как выглядит ее дочка. Они отправились на открытие нового проекта Эмина Агаларова «Жара. Фит». Там Муцениеце увидела Люсю Чеботину, а ее наследница встретила кумира молодежи певицу Милану.
Поклонник поразились тому, как выросла Мия. Многие отметили, что шестилетняя кроха растет копией своей мамы. Другие удивились, что актриса разрешила дочке сделать макияж. «А вы современная мама», «Какие у нее длинные волосы», «Мия прям пошла в маму», «Красотка такая», «Мия будет разбивать сердца», — стали писать подписчики.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды