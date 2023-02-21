Уже с макияжем, волосы ниже талии: Муцениеце вывела в свет шестилетнюю дочку Прилучного

Однако Агата пытается окружить любовью наследников. Она признавалась, что дочка сильно переживает из-за развода родителей. На этот раз актриса привела ее в салон красоты. Девочке сделали укладку на длинные волосы и макияж с цветными тенями.

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Артистка восхитилась тем, как выглядит ее дочка. Они отправились на открытие нового проекта Эмина Агаларова «Жара. Фит». Там Муцениеце увидела Люсю Чеботину, а ее наследница встретила кумира молодежи певицу Милану.