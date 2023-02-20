«Пошла навстречу, зарыла топор войны»: Муцениеце неудачно попыталась подружиться с женой Прилучного

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса решилась на откровение. Она расстроена, что новая семья ее экс-мужа даже не встретилась с ней.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Многие поклонники ее знают по работе в сериале «Закрытая школа». Она тогда познакомилась с Павлом Прилучным, с которым прожила в браке 8 лет и родила двоих детей от него: сына Тимофея и дочку Мию. Однако в 2020 году они развелись. Артистка призналась, что муж поднимал на нее руку. 

В последнее время Агата много снимается. При этом она старается уделять время детям. Актриса заметила, что ее дочка переживает, что родители никогда не будут вместе. Недавно Прилучный женился на Зепюр Брутян. И уже скоро у пары родится общий ребенок. Как оказалось, в январе Муцениеце звала их на детский  праздник, но они не пришли. Актриса удручена, так как хотела дружить с новой семьей экс-мужа. 

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«Это вообще реально, чтобы все люди дружили, любили друг друга, общались нормально. Без всяких таких ситуаций: я делаю вид, что тебя не существует.

Вот это самый бред, мне кажется. Дети все равно это чувствуют и страдают. Миюшка очень сильно, больше чем Тима. Мне главное, что я пошла навстречу, зарыла топор войны, зарыла все обидки.

Мне это не очень легко далось. Я считаю, что я молодец, а дальше уже как есть. У меня груз с души упал. Я действительно всех люблю», – пояснила она в своем влоге. 

 

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