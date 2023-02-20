«Пошла навстречу, зарыла топор войны»: Муцениеце неудачно попыталась подружиться с женой Прилучного

В последнее время Агата много снимается. При этом она старается уделять время детям. Актриса заметила, что ее дочка переживает, что родители никогда не будут вместе. Недавно Прилучный женился на Зепюр Брутян. И уже скоро у пары родится общий ребенок. Как оказалось, в январе Муцениеце звала их на детский праздник, но они не пришли. Актриса удручена, так как хотела дружить с новой семьей экс-мужа.

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