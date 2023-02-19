Зепюр Брутян похвасталась подарком на 27-летие: Павел Прилучный раскошелился ради беременной жены

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Большую славу ему принесла роль в сериале «Мажор». После развода с Агатой Муцениеце он несколько лет не говорил о личной жизни. Но в 2022 году все изменилось. Актер женился на молодой коллеге Зепюр Брутян. Стал регулярно с ней выходить в свет и путешествовать.
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18 февраля Брутян отметила свой день рождения. Она рассекретила беременность, о которой ходили слухи несколько месяцев. Ее поздравили родные, включая маму. А вечером Прилучный отвез ее в ресторан.
Они с размахом отметили 27-летие Зепюр. Она насладилась целым шоу с огнем и костюмами. А Также артист подарил возлюбленной цепочку с бриллиантовой подвеской Cartier. К слову, стоит такое украшение около 660 763 рублей.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный . Фото: соцсети звезды