Зепюр Брутян похвасталась подарком на 27-летие: Павел Прилучный раскошелился ради беременной жены

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18 февраля Брутян отметила свой день рождения. Она рассекретила беременность, о которой ходили слухи несколько месяцев. Ее поздравили родные, включая маму. А вечером Прилучный отвез ее в ресторан.

Они с размахом отметили 27-летие Зепюр. Она насладилась целым шоу с огнем и костюмами. А Также артист подарил возлюбленной цепочку с бриллиантовой подвеской Cartier. К слову, стоит такое украшение около 660 763 рублей.