Наталья Рудова в слишком коротком платье задрала ножку: трусики никто не увидел

На этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что у нее бывают романа, но о них актриса умалчивает. Актриса выложила фото, на котором предстала в слишком коротком платье. Наталья задрала ножку, засветив «межножье». При этом она едва не оголила и свою грудь.

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