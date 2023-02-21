Наталья Рудова в слишком коротком платье задрала ножку: трусики никто не увидел

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться ролями в сериалах «Татьянин день» и «Жизнь по вызову». В свои 39 лет актриса не перестает заниматься спортом. Она часто оголяется на камеру, но при этом недовольна тем, как выглядит. Зачастую блондинка дразнит поклонников смелыми кадрами.
На этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что у нее бывают романа, но о них актриса умалчивает. Актриса выложила фото, на котором предстала в слишком коротком платье. Наталья задрала ножку, засветив «межножье». При этом она едва не оголила и свою грудь.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что не увидели нижнего белья. Многие посчитали лук слишком откровенным. «Какая вы красивая», «Просто волшебно выглядит», «А тут трусики хоть были?», «Очень вульгарный кадр», «Ноги не стоит так раскидывать в платье такой длинны», «Ну опять мужики поражены наповал», — стали писать в Сети.