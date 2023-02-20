Рудова в тонком топике блеснула своими «наливными яблочками» без лифчика: все пустили слюнки

Примечательно, что Рудова часто делится откровенными фото и любит щеголять в женственных нарядах. На этот раз она примерила модные брюки карго и тонкий топик. Актриса решила не надевать лифчик. Она продемонстрировала округлую грудь во всей красе. Наталья покрутилась перед камерой без стеснения.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».