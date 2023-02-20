Рудова в тонком топике блеснула своими «наливными яблочками» без лифчика: все пустили слюнки

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Многие ее любят за роль в сериале «Татьянин день». Она продолжает не только сниматься, но и дразнить поклонников смелыми кадрами. В 39 лет артистка следит за фигурой и регулярно занимается спортом. Она заверяет, что не одинока, просто не показывает своих бойфрендов.
Примечательно, что Рудова часто делится откровенными фото и любит щеголять в женственных нарядах. На этот раз она примерила модные брюки карго и тонкий топик. Актриса решила не надевать лифчик. Она продемонстрировала округлую грудь во всей красе. Наталья покрутилась перед камерой без стеснения.
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Поклонники восхитились тем, в какой форме находится артистка. Ей адресовали сотни комплиментов. «Шикарная фигурка», «А тут прям соблазнительные изгибы», «Какая красотка», «А у вас видно грудь», «Лифчик совсем не модно носить», «Прям соблазн в чистом виде», — стали писать подписчики.